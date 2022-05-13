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Задержанный в Сочи признался в намерении убить более 50 человек 9 мая

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Фото: ФСБ
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Задержанный в Сочи неонацист планировал убить свыше 50 человек 9 мая. Видео с его признанием 13 мая обнародовала ФСБ.

«Я хотел совершить теракт 9 мая. Я хотел убить больше 50 человек из револьвера», — сказал мужчина.

По его словам, он также был намерен «перестрелять раненых».

Задержанный признался, что является сторонником запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн».

Ранее в этот день сообщалось, что в Сочи предотвращен теракт в торгово-развлекательном центре. Отмечалось, что задержан гражданин РФ 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств.

Накануне сообщалось о задержании жителя Курской области, намеревавшегося по согласованию со спецслужбами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

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