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В торгово-развлекательном центре в Сочи предотвратили теракт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Сочи предотвращен теракт в торгово-развлекательном центре. Об этом 13 мая сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Сочи Краснодарского края. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров городе Сочи 9 мая текущего года», — говорится в сообщении.

По данным силовиков, у него дома были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Накануне сообщалось о задержании жителя Курской области, намеревавшегося по согласованию со спецслужбами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу.

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За день до этого в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор». Он готовил теракт к Дню Победы в отношении российских военнослужащих.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что в Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. По информации Минобороны РФ, военные обнаружили в квартире в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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