Маркировка подтвердит легальность товаров параллельного импорта

Маркировка — по сути единственный цифровой инструмент, который позволит РФ контролировать рынок в новых условиях при поступлении товаров в рамках параллельного импорта, смягчения норм технического регулирования и оценки соответствия, а также моратория на проведение проверок регуляторов. Об этом «Известиям» заявили в Минпромторге в пятницу, 13 мая.

«Поэтому именно сегодня необходимо всесторонне использовать в интересах государства и граждан возможности системы маркировки. Она дает информацию о товарных рынках и о потребительских ценах с недоступными другим инструментам контроля скоростью и детализацией», — подчеркнули в министерстве.

В феврале 13 профильных ассоциаций — ведущие производители пищевой продукции попросили главу правительства Михаила Мишустина отменить маркировку для продуктов. Речь идет о Союзе участников потребительского рынка, Союзе потребителей, «Руспродсоюзе» и ряде других. Требования системы идентификации товаров негативно сказываются на себестоимости и розничных ценах продуктов и напитков, уверен бизнес. Их стабильность особенно актуальна сейчас, при форс-мажорной ситуации.

Причем маркировка практически не снижает риски причинения вреда здоровью, то есть не делает продукты безопасными, что важно в первую очередь, указали производители. Тем более большую часть товаров в России продают в легальной рознице, что связано с качеством и безопасностью.

Сейчас в системе маркировки участвует молочная продукция, табачная, на очереди были напитки и алкоголь, но пока их идентификацию приостановили, а также другие пищевые товары. Из непродуктовых наименований: некоторая одежда и обувь.

В марте правительство уже рассматривало вопрос отмены маркировки, напомнили в Минпромторге. Тогда кабмин решил сохранить действующие требования, и далее требования пока не будут предъявлять к новым товарам. В ведомстве добавили: производители уже оснастили свои производственные площадки нужным оборудованием, наняли необходимый персонал. Получается, что отмена маркировки приведет к «обнулению» всех затрат на ее внедрение. Плюс к этому министерство предложило ввести мораторий до конца 2022 года на применение административной и уголовной ответственности за несоблюдение требований к маркировке.

Другие страны активно используют систему маркировки, напомнил Минпромторг. Например, с 2007 года запущена обязательная маркировка лекарств и продуктов питания в Китае (система PIATS) и табачных изделий и напитков в Бразилии. В США с 2013 года реализуется десятилетний план внедрения маркировки лекарств. В Евросоюзе с 2019 года запущена маркировка лекарств. В Турции с 2007 года введена обязательная маркировка сигарет, а спустя три года к ним добавилась фармацевтическая продукция. Подобные системы работают в арабских странах, Южной Корее, Аргентине и других государствах.

6 мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — то есть те товарные категории марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации (ТН ВЭД) и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

В тот же день Роскачество рассказало «Известиям», что планирует проверить товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдет верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий продукции сформируют с учетом запроса потребителей.

Это произойдет летом 2022 года: Роскачество отберет на полках магазинов РФ товары, возможные для параллельного импорта, и оценит их качество и безопасность.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.