Небензя показал на заседании Совбеза ООН украинский учебник географии

Киев готов поделиться с миром новыми крупными «открытиями». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал на заседании Совбеза в США украинский учебник географии, передает телеканал «Известия».

«Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник. Я взял это оттуда. В нём «железная логика»: поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», — сказал Небензя.

В учебнике истории Украины для седьмого класса под общей редакцией Ляха и Темировой говорится, что становление украинского народа насчитывает 140 тыс. лет.

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