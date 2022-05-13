Минимум 11 человек погибли при крушении корабля у берегов Пуэрто-Рико

В результате крушения корабля у берегов Пуэрто-Рико погибли по меньше мере 11 человек. Об этом 12 мая сообщает береговая охрана США.

«Найдены 11 погибших и 31 выживший», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико, на борту находились, предположительно, нелегальные мигранты.

Спасательная операция продолжается, в ней участвуют вертолеты и патрульные катера.

Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны, ведется расследование.

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