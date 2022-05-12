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В Роспотребнадзоре рассказали о действиях при укусе клеща

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Старший научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт рассказала, что делать, если укусил клещ.

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В пресс-центре НСН в четверг, 12 мая, специалист пояснила, что при обнаружении клеща следует незамедлительно снять его с участка кожи, после чего сдать на проверку.

«Лучше всего не раздумывать, а снимать клеща как можно быстрее, потому что иногда говорят, что нужно сразу обратиться в медпункт. Нет, надо снять его самим», — подчеркнула Германт.

Она пояснила, что чем дольше клещ сидит на коже, тем больше возбудителя он передаст и тем больше вероятность заражения, пишет RT.

Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов уточнил, что в России ежегодно от клещевого энцефалита умирают 20 человек.

Он же рассказал, что вакцинацию от клещевой инфекции следует проводить заранее — в осеннее время.

С начала года в России от укусов клещей пострадали почти 30 тыс. человек. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор, в РФ в медицинские организации обратились 29 694 пострадавших от укусов клещей, среди них 9644 ребенка. У двух человек диагностирован клещевой вирусный энцефалит.

В пресс-службе уточнили, что к числу регионов с наибольшим количеством обращений относятся Свердловская область, Алтайский край, Кемеровская, Тюменская, Томская и Иркутская области, Приморский край и Новосибирская область.

В мае прошлого года ведущий научный сотрудник первого МГМУ им. И.М. Сеченова Людмила Ганушкина перечислила ошибки, которые совершают люди при попытке самостоятельно извлечь клеща. В беседе с телеканалом «Звезда» специалист рассказала, что не следует смазывать клеща керосином или маслом: клещ не вылезет самостоятельно от этих манипуляций.

Клеща можно снять и руками. Если же человек боится снимать его голыми руками, можно воспользоваться перчатками. Между тем его ни в коем случае нельзя давить.

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