В Роспотребнадзоре дали рекомендации по вакцинации от клещевой инфекции

Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, что вакцинацию от клещевой инфекции следует проводить заранее — в осеннее время.

В пресс-центре НСН в четверг, 12 мая, специалист отметил, что вакциной профилактируется только одна клещевая инфекция — клещевой энцефалит. Остальные инфекции, вызываемые клещами, лечатся антибиотиками.

«Для клещевого энцефалита у нас в стране разрешено четыре вакцины. Из отечественных — КлещеВак, вакцину ставят в три этапа, поэтому ее лучше планировать заранее и делать осенью. Вакцина действует три года. Вторая российская вакцина — Энцевир, также есть австрийская и немецкая варианты», — разъяснил Макенов.

Он добавил, что существует и экстренная схема вакцинации, однако не рекомендовал ее по медицинским причинам, пишет РИАМО.

При обнаружении клеща специалисты рекомендуют незамедлительно снять его с участка кожи, не дожидаясь похода в медпункт.

В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора ранее в этот день рассказали, что с начала 2022 года прививки от клещевого вирусного энцефалита в Москве сделали более 22 тыс. человек, в том числе почти 7 тыс. детей. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», эти данные превышают показатели по привитым лицам за аналогичный период 2020 и 2021 годов.

На территории Москвы за неделю зарегистрировано 29 случаев присасывания клещей при посещении лесопарковых зон.

4 мая министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что по требованию санэпидемстанции в 119 парках культуры и отдыха Подмосковья стартовала противоклещевая обработка территорий.

Всего от клещей обработают 91 095,55 га парковых территорий. Специалисты предупредили: на время обработки лучше ограничить прогулки по этим местам, отмечает телеканал «360».

Жителей попросили внимательно осматривать одежду и тело после прогулок на свежем воздухе. В случае укуса стоит немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

7 мая спасатель международного класса Сергей Ковалев рассказал о правилах удаления клеща после укуса. Он посоветовал в случае укуса клеща удалить его самостоятельно, особенно если травмпункт находится в нескольких часах езды. По словам спасателя, для удаления членистоногого можно использовать завязанную петлей нитку, пинцет или специальные приспособления для извлечения клещей. Насекомое нужно захватить поближе к голове и провернуть вокруг своей оси в любую сторону.

Также спасатель объяснил, что делать, если клеща не удалось извлечь полностью: необходимо с помощью иголки удалить все части, как занозу, а после этого обработать рану антисептиком.