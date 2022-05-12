Lada Granta станет электромобилем

На базе модели Lada Granta создан коммерческий электромобиль. Премьера новинки запланирована 13 мая, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

Предполагается, что машина поступит в продажу примерно в сентябре. Стоимость составит до 2 млн рублей.

Автомобиль оборудован батареей, разделенной на три блока: два в моторном отсеке, один вместо бензобака. Электрокар получил электродвигатель мощностью 80 лошадиных сил. Запас хода на одной зарядке — 150 км.

По информации Telegram-канала, коробка сохранена фактически ради двух функций — заднего хода и старта вместе с грузом на подъеме.

Накануне Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что в апреле этого года Lada Granta стала самой продаваемой маркой в России среди легковых автомобилей (реализовано около 2,6 тыс.).

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в странах Европы в I квартале 2022 года было продано 468 автомобилей Lada. Это на 49,5% больше показателей за аналогичный период 2021 года, когда на европейском рынке продали 313 машин российской марки. Кроме того, в марте было продано 211 машин, рост продаж составил 35,3%.