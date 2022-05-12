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ГИБДД напомнила автомобилистам о правилах езды в дождь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области обратилось 12 мая ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать ПДД в связи с погодными условиями.

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Так, водителям рекомендуется при движении в условиях выпадения осадков выбирать скорость, опираясь на состояние проезжей части.

«Следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. При движении в условиях непогоды ухудшается видимость, в связи с чем необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, отказаться от совершения опасных маневров и обгонов», — говорится в публикации.

В ГИБДД также напомнили, что всем автомобилистам необходимо регулярно проверять техническое состояние транспортного средства, обдув стекла и исправность щеток ветрового стекла.

Помимо этого, пешеходы должны переходить проезжую часть в установленных местах и только на разрешающий сигнал светофора, не торопиться и быть внимательными, подчеркнули в ГИБДД. Отмечается также, что при переходе дороги, следует исключить разговоры по телефону и использование наушников, а при движении в темное время суток рекомендуется применять световозвращающие элементы.

12 мая Госавтоинспекция Сочи напомнила об основных правилах дорожной безопасности в тоннелях. Особое внимание акцентируется на том, что в тоннелях из-за повышенной влажности уменьшается сцепление колес с асфальтом, поэтому вести машину нужно с особой осторожностью.

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