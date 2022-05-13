Данных момент

Бизнес и госучреждения хранят большие массивы электронной информации в так называемых центрах обработки данных (ЦОД). Санкционные ограничения обострили дефицит мест в таких дата-центрах.

Нехватка ЦОДов наметилась еще в пандемию, когда резко вырос спрос на виртуализацию бизнес-процессов, а ответить на него в моменте оказалось невозможно — запуск запланированных дата-центров затормозился из-за сбоя в поставках комплектующих. Но в 2020 году вопрос стоял не так остро за счет существовавшей возможности размещения серверов за рубежом или размещения своих ресурсов в заграничных «облаках». Релокация 2022 года привела к резкому сжатию объема предложений в существующих дата-центрах России.

Ситуация с дефицитом ЦОДов в конечном итоге оборачивается проблемами с масштабированием тех компаний, деятельность которых связана с обработкой и хранением больших данных. К этой категории, помимо IT, относятся и ритейл, и медиа, и торговля — словом, все отрасли, ступившие на путь цифровой эволюции. Нехватка вычислительной инфраструктуры может негативно отразиться на темпах роста отечественного технологически ориентированного бизнеса.

Кроме того, дефицит дата-центров может замедлить развитие тенденции на удаленную и гибридную формы найма. Для качественной организации труда надомных сотрудников необходимы надежные облачные хранилища. Причем именно надежность считается ключевым критерием — по данным отчета Forrester, порядка 70% кибератак на бизнес ориентировано именно на домашние компьютеры удаленных сотрудников.

Основная доля рынка коммерческих ЦОДов приходится на Москву и Московскую область, где расположено более 75% всех вычислительных мощностей России. По данным аналитического отчета iKS-Consulting, подготовленного совместно с 3data, сегодня в Москве свободно всего порядка 800 стойко-мест в дата-центрах — абсолютный минимум с 2018 года. Тогда на фоне ряда законодательных новелл, обязывающих хранить такие big-data, как телефонные переговоры для операторов мобильной связи, персональные данные для госучреждений, также наблюдалась нехватка ЦОДов.

Сейчас стоимость услуг у некоторых операторов ЦОДов увеличилась почти на четверть. И это не спекулятивная реакция рынка, а результат роста цен на поставки, изменения логистических цепочек, что в совокупности увеличило себестоимость строительства и без того дорогостоящих коммерческих дата-центров.

В экспертных кругах обсуждаются разные варианты выхода из ситуации вплоть до госсубсидирования строительства дата-центров. Опасения вызывает даже не столько существующий дефицит, сколько прогноз его роста. Острая нехватка вычислительных мощностей вероятна в государственном секторе федерального и регионального уровней, что тоже связано с перебоями в поставках. И тогда на рынке отечественных ЦОДов может появиться приоритетный арендатор.

Эти процессы обещают существенным образом отразиться на рынке коммерческой недвижимости. Уже можно говорить, что девелоперы офисных центров будут включать в новые проекты собственные ЦОДы.

Организация локального ЦОДа — это серьезное удорожание проекта, особенно на этапе строительства, когда от застройщика требуются высокие капитальные затраты. Помещение под IT-инфраструктуру с повышенными отказоустойчивыми характеристиками оборудуется масштабной специализированной инженерией: системами охлаждения, вентиляции, обеспыливания воздуха.

В процессе эксплуатации требуется постоянная работа инженерного персонала и охраны. Экономика возведения ЦОДа такова, что целесообразно строить сразу достаточно емкие дата-центры — от 100 до 200 стойко-мест.

Альтернативные варианты в офисном сегменте маловероятны. Переоборудовать отдельные помещения существующего офисного здания под дата-центр невозможно как раз из-за высоких требований к таким пространствам.

Но качество IT-инфраструктуры, в том числе и возможность надежного хранения данных в офисе, в ближайшие два года займет место в ряду ключевых характеристик бизнес-центров наряду с локацией. Для оценки цифрового уровня делового пространства существует даже собственная система сертификации — Cloud Ready Building. Особенно высокая потребность в обеспечении качественной IT-инфраструктуры будет у крупного и среднего бизнеса, где деятельность связана с работой с большими массивами данных.

Автор — коммерческий директор девелопера Coldy Максим Каварьянц

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