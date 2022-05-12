Президент и премьер Финляндии высказались за немедленное вступление в НАТО

Президент и премьер Финляндии высказались за немедленное вступление в НАТО

2022-05-12 14:00:01

2022-05-12 14:00:01

2022-05-12 14:00:01

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