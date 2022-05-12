Экономист прокомментировал признание рубля Bloomberg лучшей мировой валютой

Агентству Bloomberg следует сравнивать только свободно конвертируемые валюты между собой, но российский рубль не в их числе, поэтому база сравнения не одинакова. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в четверг, 12 мая.

Ранее в этот же день Bloomberg сообщил, что рубль является лучшей валютой мира в 2022 году. Отмечалось, что российская нацвалюта по отношению к доллару выросла с начала года на 11%, став лидером среди 31 основной валюты, за которой следят эксперты агентства.

Рост рубля агентство связало с результатом мер, предпринятых правительством России для защиты валюты после санкций Запада. Среди них — контроль над движением капитала, обязанность экспортеров продавать иностранную валюту, требование от недружественных стран оплаты российского газа в рублях.

Подчеркивалось, что другие страны, которые в недавнем прошлом вводили контроль за движением капитала, не добились таких же результатов. Так, меры Турции и Аргентины привели к катастрофическим последствиям для лиры и песо, которые достигли новых исторических минимумов и так не восстановились.

«У нас сложилось несколько рынков валюты. На биржевом рынке курс ниже наличного. Купить наличный доллар можно как минимум на 13 рублей выше биржевого. Если бы Bloomberg рассматривал курс наличного доллара в рублях, то российская нацвалюта была бы не лучшей», — сказал Домащенко.

Экономист добавил, что ограничения по трансграничному перемещению капиталов перевели рубль в формат несвободно конвертируемых, поэтому присутствуют аномалии в курсообразовании.

Комментируя меры по контролю за движением капитала в Турции, эксперт сказал, что в этой стране наблюдается отрицательное сальдо по текущему счету и присутствуют нерезиденты на финансовых рынках, но ни то, ни другое к России не относится.

«Если бы в РФ были нерезиденты и конвертируемый рубль, то курс был бы там, где он был 23 февраля на «Форекс» — в районе 130–150 рублей за доллар. Но сейчас поставлена стена (дамба), поэтому спред (разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой покупки определенного актива на бирже. — Ред.) между биржевым и наличным курсом расширяется при падении биржевых котировок», — рассказал он.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов также сообщил, что укрепление рубля не совсем объективно отражает реальное состояние экономики России. В основном оно обусловлено введением мер валютного контроля, среди которых ограничение на покупку валюты для физических лиц, резкое снижение импорта в связи с введением санкций со стороны стран Европы и США в ответ на начало спецоперации Москвы в Донбассе.

«Часть мер была направлена на рост предложения валюты — продажа валютной выручки экспортерами. Другие же меры способствовали резкому снижению спроса на валюту. Таким образом, комплекс мер привел к резкому укреплению рубля», — рассказал Шатов «Известиям».

Отвечая на вопрос, где еще рубль растет, кроме Мосбиржи, специалист отметил, что сегодня курс рубля, рассчитанный по методологии WM/Refinitiv и курс на Мосбирже слабо отличаются. Методология WM/Refinitiv разработана для обеспечения большей прозрачности ценообразования на валютном рынке. Она строится на основе данных, полученных непосредственно из рыночных транзакций с применением нескольких методов проверки зафиксированных и рассчитанных курсов, чтобы получить точные спотовые курсы для каждого исправления в течение дня, сказал он.

12 мая, согласно данным Мосбиржи, рубль продолжил укрепляться. Курс евро упал ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года. Курс доллара направляется к отметке 65 рублей.

Накануне в американской Ассоциации трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовали трейдерам с 6 июня для определения курса рубля не использовать данные Мосбиржи, а ориентироваться на информацию Refinitiv. Отмечалось, что изменение может обновить типовые условия EMTA, служащие «рекомендуемой основой для контрактов на рублевые беспоставочные валютные форварды, валютные опционы и кросс-валютные операции». При этом курс Московской биржи будет указан как справочный.

Bloomberg уточнял, что до начала операции России по защите Донбасса трейдеры почти не сомневались в использовании внутреннего курса, учитывая тесную связь между ним и используемым в зарубежных банковских центрах. Но в последние месяцы стали опасаться, что местный курс завышен из-за контроля за движением капитала, а валюта резко восстановилась после «глубоких потерь» в конце февраля.

В EMTA входят Bank of America, Barclays Plc, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank и другие организации.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин сообщил «Известиям», что курс рубля, сложившийся на Мосбирже, — искусственный. О справедливой стоимости российской нацвалюты можно будет говорить только тогда, когда в РФ будет полностью открытый рынок и всё вернется на круги своя, добавил он.