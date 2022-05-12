В Башкирии до конца года запустят две солнечные электростанции

Еще две солнечные электростанции планируется запустить в Башкирии до конца 2022 года. Об этом в ходе оперативного совещания 12 мая сообщил министр промышленности и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

По его словам, речь идет об Агидельской СЭС мощностью 9,98 МВт и Баймакской СЭС-1 мощностью 10 МВт. Объем инвестиций в объект составляет 925 млн и 800 млн рублей соответственно, отмечает «Башинформ».

Республика Башкортостан занимает пятое место в России по развитию солнечной энергетики. Так, в регионе уже работают шесть солнечных электростанций в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Стерлибашевском, Гафурийском районах и крупнейшая в Европе станция в Бурзянском районе.

Активным развитием солнечной энергетики также занимаются в Дагестане. 11 апреля в пресс-службе республиканского министерства энергетики и тарифов сообщили о планах построить в регионе пять СЭС в течение трех лет. Проекты обойдутся в общую сумму около 13,4 млрд рублей частных инвестиций.

Ожидается, что станции смогут обеспечить энергией порядка 250 тыс. человек, будут созданы 90 новых постоянных рабочих мест.