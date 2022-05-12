США в марте 2023 года запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием

Пентагон рассчитывает, что в марте будущего года на орбиту будут выведены два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Об этом заявил директор агентства по ПРО минобороны США, вице-адмирал ВМС Джон Хилл в конгрессе. Два аппарата будут выведены на орбиту таким образом, чтобы наблюдать за Индо-Тихоокеанским регионом, передает телеканал «Известия». Хилл также сообщил на слушаниях, что США разрабатывают системы, призванные защитить американские корабли, в том числе авианосцы, от гиперзвукового оружия. Подробностей он не привел.

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