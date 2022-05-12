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В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Три человека пострадали в ДТП в Москве. На внешней стороне МКАД машина врезалась в отбойник. Об этом в четверг, 12 мая, ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

«На внешней стороне 86-го км МКАД легковой автомобиль влетел в отбойник, в результате ДТП пострадали три человека», — подчеркнул собеседник агентства.

Причины и обстоятельства случившегося пока устанавливаются.

8 мая департамент транспорта Москвы опубликовал видео с опрокинувшимся грузовиком на МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в ограждение, после чего упал на легковую машину.

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