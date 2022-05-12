Эксперт рассказал о назначении биолабораторий на Украине

США учредили биологические лаборатории на Украине с определенной целью — ведения биологической войны против России, рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Именно поэтому они находятся по периметру наших границ. И занимались эти лаборатории разработкой оружия для воздействия на вооруженные силы и граждан нашей страны. А делалось это не прямо через Пентагон, а через различные фонды, программы и частные компании. Разумеется, американские власти будут все отрицать, будут говорить, что там работали частные компании, и что они там делали, они не знают», — заявил собеседник «Известий».

По его словам, в этих лабораториях «проводили какие-то опыты». Но неслучайно США так быстро эвакуировали все, что смогли, подчеркнул эксперт.

«По существу, спрятали улики. Концы в воду, что называется», — заключил Орджоникидзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Увезти следы: почему США срочно эвакуировали материалы химлабораторий на Украине