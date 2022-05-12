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Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в четверг, 12 мая, возможен дождь во второй половине дня, местами сильный. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от +17 до +19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9…+11 градусов.

Днем прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с. Местами порывы будут достигать 17 м/с. Ночью порывы западного ветра могут достигать 18 м/с, по области возможна гроза.

Атмосферное давление составит 738–744 мм ртутного столба.

11 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям», что в ближайшие дни в Москве ожидается потепление, а к концу недели прогнозируются дожди и понижение температуры. По ее словам, наступление устойчивого летнего тепла в столичном регионе откладывается на третью декаду месяца.

Кроме того, в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жара нагрянет в столицу приблизительно 28–29 мая. При этом температура стабильно будет превышать 15 градусов тепла, уточнил он.

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