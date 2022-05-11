Эксперт по клинингу рассказала о пользе соды и уксуса во время стирки

Во время стирки следует добавлять в стиральный порошок соду и уксус. Об этом заявила в среду, 11 мая, эксперт по клинингу Стефани Бут в беседе с Express.

Специалист рассказала, что более свежее и чистое белье можно получить даже при жесткой воде, если порошок смешать с содой и уксусом.

«Жесткая вода, в частности, содержащиеся в ней минералы кальция и магния, снижают эффективность стирального порошка и затрудняют стирку. Сода и уксус смягчают жесткую воду, делая белье более чистым, свежим и приятным к телу», — объясняет она.

Бут посоветовала насыпать стиральный порошок в соответствующий отсек. После чего в барабан стиральной машины нужно положить мерный стаканчик, наполовину наполненный содой или уксусом.

Эксперт подчеркнула, что уксус также способствует предотвращению возникновения неприятного запаха в стиральной машине.

3 мая сообщалось о том, сколько россияне готовы тратить на уборку. Отмечалось, что россияне не торопятся прибегать к услугам клининга или вызывать домработниц.

Участие в исследовании приняли 1000 человек из городов с численностью более 10 тыс. человек. В основном респонденты отказываются от услуг клининга, потому что не имеют на это лишних денег, — такой ответ выбрали 60% опрошенных. Еще 27% заявили, что просто не доверяют посторонним лицам, а 11% испытывают неловкость от того, что кто-то другой будет убирать их квартиру.