Приходят с опытом

В губернаторском корпусе прошла ожидаемая ротация, неоднократно прогнозировавшаяся экспертами, в том числе АПЭК. Перестановки еще раз продемонстрировали, что Кремль проводит регулярный мониторинг региональных проблем и, сохраняя эффективно работающие практики, корректирует кадровую политику с учетом новых вызовов.

Главный сигнал «майской» волны губернаторских отставок — в выборе между мобилизацией и нормализацией политической ситуации. Кремль сделал выбор в пользу нормализации, которая прямо связана с периодическим кадровым обновлением губернаторского корпуса. Весенние ротации давно традиционны — как и пакетные замены глав регионов, обычно проходящие в течение нескольких недель после завершения единого дня голосования.

Новая волна отставок и назначений, в том числе уход из губернаторского корпуса чиновников, не проконтролировавших уровень протестного голосования в своих регионах во время предыдущих избирательных кампаний, косвенно свидетельствует о курсе Кремля на сохранение нормального характера политического процесса и выборных процедур даже на фоне новых внешнеполитических вызовов.

Мы видим несколько традиционных подходов к отбору кандидатов на должности врио глав регионов. Первый — назначение на этот пост опытных деятелей, зарекомендовавших себя на ключевых должностях в других регионах. Пример — врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, перешедший на этот пост с должности главы правительства Калмыкии.

Второй — переход в губернаторский корпус управленцев, на определенных этапах карьеры действовавших на региональном уровне, затем наработавших существенный опыт в федеральных органах власти и теперь получивших самостоятельные участки на уровне субъектов. Кремль на новом витке использует управленческий подход, вполне зарекомендовавший себя в советский и имперский периоды и позволявший выявлять лучшие региональные кадры, предоставлять им возможности для получения принципиально нового опыта и расширения компетенций на центральном уровне, чтобы затем направить их в регионы, с элитами которых они, как правило, не были связаны ранее.

10 мая такой сценарий был реализован в случае с Павлом Малковым, перешедшим на должность врио главы Рязанской области с поста руководителя Росстата, а также Александра Соколова (врио губернатора Кировской области) и Владимира Мазура (врио главы Томской области), перед этим назначением работавших в администрации президента. В данном сценарии возможны вариации — от прихода в регион руководителей, ранее с ним не связанных, до возвращения туда управленцев, получивших опыт на федеральном уровне и в других субъектах (как в случае с Владимиром Мазуром).

Наконец, третий сценарий — назначение на пост врио губернатора деятеля, вся карьера которого ранее была связана с тем же регионом. Такой подход был реализован в случае Романа Бусаргина, работавшего в администрации нескольких муниципальных образований Саратовской области, а затем занимавшего должность вице-губернатора — председателя правительства региона.

Кремль вновь подтверждает, что акцент на опыт и эффективность работы глав регионов в новых условиях предполагает задействование разных каналов обновления управленческих элит, разных типов «кадровых лифтов». Действительно, четыре из пяти вновь назначенных врио губернаторов ранее проходили обучение по программе подготовки кадрового резерва на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Однако видна заметная вариативность кадровых стратегий будущих врио — от значительного опыта в сфере бизнес-управления (как в случае Юрия Зайцева, работавшего в структурах металлургического комплекса и ТЭК) до компетенций в сфере работы молодежных и иных общественных организаций, межнационального и международного сотрудничества (что отличает биографию Александра Соколова, до перехода на госслужбу возглавлявшего, в частности, Национальный совет молодежных и детских объединений РФ, Фонд содействия развитию международного сотрудничества, клуб «Многонациональная Россия»).

Назначение на пост врио губернатора Кировской области Александра Соколова, в принципе, является примером «тонкой настройки» работы с региональными политиками. В не самый сплоченный регион переводится управленец, уже получивший значительный опыт работы с подобными территориями (в Костромской области, где он длительное время занимал пост заместителя губернатора, также традиционно велик уровень поддержки оппозиционных сил) и научные знания для работы в сфере политических процессов (его кандидатская диссертация была посвящена молодежным организациям в политическом пространстве современной России), при этом обладающий компетенцией в сфере международного (окончил магистратуру МГИМО) и межрегионального сотрудничества (в Администрации президента). Это показательный шаг центра в условиях санкционного кризиса, когда от губернаторов требуется активное взаимодействие с другими регионами и освоение новых направлений для поиска международных инвесторов.

Приход в губернаторский корпус управленцев с опытом работы в сфере внутренней политики, таких как Александр Соколов и Владимир Мазур (кстати, диссертация Романа Бусаргина также затрагивает эту сферу, она посвящена влиянию информационных технологий на массовое сознание россиян), еще раз показывает, что Кремль делает ставку не на поверхностное «купирование симптомов» санкционного кризиса, а на последовательную работу по нейтрализации протестных настроений путем выстраивания эффективно работающих каналов обратной связи с гражданами. В рамках подобной стратегии — вероятный выбор руководством страны проведения всех ранее запланированных избирательных кампаний в полном объеме.

В любом случае для Кремля новые внешнеполитические вызовы становятся поводом не для консервации, а для дальнейшего обновления элит. При этом актуальные консервативные ценности, на которые во время встреч с новыми врио губернаторов делал акцент Владимир Путин (патриотизм, поддержка семей с детьми, ценность труда), сочетаются в рамках идеологических приоритетов президента с необходимостью максимально плотно взаимодействовать с локальными сообществами. Недаром, например, фраза Александра Соколова о том, что «опираться нужно на инициативу людей», получила одобрение президента.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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