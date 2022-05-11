Компания Land Rover представила новый Range Rover Sport

Концерн Jaguar Land Rover представил Range Rover Sport третьего поколения. Об этом в среду, 11 мая, сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Новинка перешла на модульную платформу MLA-Flex вслед за «старшим» Range Rover, а также обзавелась полноуправляемым шасси. Кроме того, на внедорожнике представлена система с муфтой подключения передней оси вместо полного привода на прошлом поколении.

В линейку двигателей вошли 3,0-литровые шестицилиндровые турбодизели мощностью 249, 300 и 350 л.с. Бензиновые моторы представлены рядными «шестерками», выдающими 360 и 400 сил. Кроме того, для авто предлагается 4,4-литровый твин-турбомотор V8 от BMW, развивающий 530 л.с.

Range Rover и Range Rover Sport имеют почти одинаковое убранство передней части салона. Однако у новинки более пологая консоль, а также другой руль с тремя спицами вместо четырех. В новом поколении Range Rover Sport кнопки стеклоподъемников переехали с подоконника на подлокотник, а пульты электропривода кресел теперь расположены на дверях.

Также в салоне присутствует приборный экран диагональю 13,7 дюйма, есть проекционный дисплей, а в салонное зеркало встроен экран, на который передается изображение с задней камеры.

Выпуск Range Rover Sport наладят на предприятии в английском Солихалле, а продажи автомобилей начнутся осенью 2022 года.

14 марта стало известно, что британская компания Land Rover планирует представить удлиненную версию внедорожника Defender, которая получила приставку 130, в августе 2022 года.

Длина нового автомобиля составит 5100 мм, что на 340 мм больше, чем у стандартной версии Defender 110. Модель получит удлиненный задний свес и полноценный третий ряд сидений.