В Твери завершили модернизацию водовода

В Твери полностью запущена в работу новая нитка водовода — работы по модернизации завершены. Об этом сообщили 11 мая в отделе информации городской администрации.

Модернизация водовода началась в конце 2019 года по нацпроекту «Экология» федерального проекта «Чистая вода».

Этот водовод является одной из трех основных магистралей, обеспечивающих водой больше 97% жителей региона. Нитка водовода была введена в строй больше 40 лет назад и требовала серьезной модернизации, уточнили «Тверские ведомости».

Было уложено почти 5 тыс. погонных метров нового трубопровода. На всех участках проведены гидравлические испытания, получены положительные результаты анализов на качество воды.

Как отметил глава Твери Алексей Огоньков, если сравнивать со старым водоводом, то параметры подачи воды увеличились, качество водоснабжения улучшилось. Это особенно касается отдаленных районов города.

Подрядчик, помимо этого, уже приступил к благоустройству участков, где велись работы. В ближайшее время будет уложен новый асфальт и проведут работы по озеленению.

В апреле брянская прокуратура организовала проверку на предприятии «Возрождение» и обнаружила нарушения в ходе эксплуатации системы водоснабжения в поселке Нетьинка. Проверка показала, что питьевая вода не соответствует нормам СанПиНа, она была мутной и с запахом, помимо этого в ней обнаружили железо. Прокуратура инициировала административное дело на директора предприятия, материалы были направлены в Роспотребнадзор.