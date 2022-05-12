Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 в Харьковской области и склад боеприпасов ВСУ
Мир
Путин поздравил Фердинанда Маркоса с победой на выборах президента Филиппин
Мир
Российские ПВО сбили в районе острова Змеиный украинский «Байрактар-ТБ2»
Армия
Шуфутинский навестил в госпитале участников спецоперации РФ
Общество
Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга РФ
Общество
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
В ЛНР заявили о гибели 25 жителей в результате атак ВСУ за 12 недель
Экономика
Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году
Экономика
Финская компания Fortum объявила об уходе из России
Экономика
Первый зампред ЦБ Алексеев покинет пост 1 июня
Мир
Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Когда размер имеет значение

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов рассуждает о роли рынка жилья и строительной отрасли в текущей экономической ситуации
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волатильность рубля, высокая инфляция и двузначная ключевая ставка заставили многих задуматься о том, куда инвестировать. Важно определить для себя актив, который будет отвечать таким критериям, как надежность и защита от роста цен, а в идеале — возможность переиграть инфляцию.

Уже сейчас по намеченным государством приоритетам мы видим поддержку системообразующих компаний и отраслей. Это металлурги, которые, помимо фокуса на внутренний рынок, сейчас решают вопрос переориентации экспортных потоков. Это компании, обеспечивающие продовольственную безопасность, а также сырьевые тяжеловесы, выступающие важными звеньями международных торговых цепочек. При этом в каждой отрасли есть свои гиганты с многолетней историей развития, которые будут продолжать работать в любое время. Помимо экономической, они играют большую социальную роль — напрямую или косвенно обеспечивают работой сотни тысяч людей.

Последние несколько лет рынок жилой недвижимости переживал бум, а его стратегическая роль для государства только росла. Как в стране в целом, так и в отдельно взятом Московском регионе рынок жилья характеризуется низким размером жилищного фонда на душу населения по сравнению с крупнейшими странами с развитыми и развивающимися экономиками. При этом в России наблюдается высокая степень износа жилищного фонда, что в условиях реализации программ льготного ипотечного кредитования и роста объема новостроек способствует постепенному повышению доступности жилья в стране.

Помимо своей роли в решении социальных вопросов, строительные компании являются локомотивом роста экономики, поскольку обеспечивают работой металлургов, энергетиков, производителей стройматериалов. Этим объясняются усиленные меры со стороны государства и банковской системы по поддержке строительной отрасли и реализации программы льготной ипотеки. Так, сроки программы были в очередной раз продлены, до конца 2022 года, процентная ставка снижена с 12% до 9%, а для сотрудников IT-индустрии и вовсе были разработаны специальные условия. На днях «Сбер» увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, до 15 млн рублей для остальных регионов. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в будущем льготная ипотека может быть расширена и на вторичный рынок, что послужит стимулом к дальнейшему развитию отрасли.

Инвестиции в жилую недвижимость остаются одним из часто используемых населением инструментов сохранения капитала. Недвижимость можно «потрогать», это осязаемый актив. Кроме того, он может приносить пассивный доход и в условиях сохраняющегося дефицита качественно жилья в России растет в цене. Также недвижимость можно использовать в качестве залога при ведении бизнеса.

Сотрудничество с крупным застройщиком выгодно тем, что за счет работы с банками, субсидий и рассрочек ставка может быть снижена до комфортных 6–8% даже в нынешние времена. Это большой плюс, поскольку компания за счет долговременной работы и больших объемов строительства имеет долгосрочные партнерские отношения с кредиторами и получает выгодные условия.

Российский рынок жилья прошел несколько этапов становления и усиления регулирования. В результате слабые и ненадежные компании ушли, а устойчивые и дисциплинированные закрепились на рынке. Признаком устойчивого девелопера в первую очередь является масштаб и диверсификация бизнеса. Так, например, ПИК и «Самолет», помимо лидерства в домашнем Московском регионе, активно развиваются на федеральном уровне, запускают новые направления бизнеса (вторичное жилье, аренда, загородные дома, курортная недвижимость и пр.). Второй важный признак — это земельный банк, наиболее ценный актив для девелопера, определяющий его долгосрочный потенциал развития. Третий — запас прочности и доступ к финансированию, с которым у крупных компаний всё хорошо.

Поскольку потребность в жилье будет только расти и рынок пока далек от насыщения, инвестирование средств в покупку квартиры или получение дохода от вложения в акции публичных игроков может стать надежным вложением в текущее турбулентное время.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022