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Российские ученые нашли способ защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева

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Фото: Pexels/Karolina Grabowska
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В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) при поддержке Министерства образования и науки России началась разработка новых методов расчета теплопроводности материалов, которые помогут защитить смартфоны и ноутбуки от перегрева и продлить срок их службы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в среду, 11 мая, в Минобрнауки.

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«Серьезной проблемой, накладывающей ограничения на развитие современных технологий микроэлектроники, стала необходимость охлаждения элементов, выделяющих в процессе работы большое количество теплоты. Это процессоры, аккумуляторные батареи, дисплеи смартфонов и ноутбуков. Разработка новых систем охлаждения невозможна без точного моделирования процессов теплообмена», — рассказали изданию в ведомстве.

Там же пояснили, что в классических моделях расчета теплопроводности не учитывается молекулярно-атомное строение вещества. В частности, хаотичное движение молекул. Исследователи же университета предложили другой метод. Он позволяет учитывать расстояние между молекулами и время между их столкновением, нивелируя элемент «хаотичности». Таким образом расчет становится точнее.

Новый подход к расчету теплопроводности может применяться также в микроэлектронике.

Ранее, 1 мая, в министерстве рассказали об исследовании возможностей водородной энергетики, которое проводится в петербургском Политехе. Результаты труда ученых позволят доказать, что существующая газотранспортная система способна транспортировать энергетический водород через сеть трубопроводов, а также помогут оценить безопасность водородной инфраструктуры. На сегодняшний день комплекс оборудования, где материалы можно испытывать как в нормальных условиях, так и в среде водорода под давлением, в России есть только у СПбПУ. Новое исследование проводится Центром НТИ СПбПУ в рамках реализуемого Минобрнауки России национального проекта «Наука и университеты».

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