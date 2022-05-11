Черные стрижи вернулись в Новосибирск с зимовки раньше срока

В Новосибирск из Африки с зимовки вернулись черные стрижи. Это произошло раньше, чем обычно — в прошлые годы птицы, похожие на городских ласточек, прилетали в эти широты на 10 дней позже.

Орнитолог Алексей Яновский рассказал VN.ru, что раннему прилету стрижей поспособствовала благоприятная погода. На днях в Новосибирск их Австралии и Юго-Восточной Азии прилетят стрижи белопоясные.

Накануне, 10 мая, стало известно о возвращении в Новосибирск трех видов ласточек. Они прилетели с зимовки с небольшим опозданием.

В начале мая в Московском зоопарке фламинго переехали в летний вольер. С приходом весны их начали готовить к переходу в уличный вольер и, как только установилась стабильно теплая погода, выпустили на пруд.