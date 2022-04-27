В честь Дня Победы в Петербурге пройдет почти 200 мероприятий

В Петербурге состоится 184 памятных мероприятия, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 27 апреля сообщило 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Для всех нас это святой праздник. Несмотря ни на какие обстоятельства, мы будем его отмечать так же широко, как и в предыдущие годы. В нынешней ситуации он приобретает особую значимость», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Сообщается, что 7 мая пройдет большой праздничный концерт в Ледовом дворце, а 8 мая — в БКЗ «Октябрьский», в этот же день запланировано возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а 9 мая состоятся военный парад на Дворцовой площади, торжественный проезд ветеранов на Невском проспекте и шествие «Бессмертного полка», завершится праздничная программа традиционным салютом.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает более 71,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и узников фашистских лагерей.