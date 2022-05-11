Экономист посоветовал трейдерам ориентироваться на биржевой рублевый курс РФ

Российским трейдерам для определения курса рубля следует ориентироваться не на данные Мосбиржи, а на российский биржевой курс, а западным — на котировки поставщика данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков WM/Refinitive. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в среду, 11 мая.

Ранее в этот же день в американской Ассоциации трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовали трейдерам с 6 июня для определения курса рубля не использовать данные Московской биржи, а использовать информацию Refinitiv. Отмечалось, что изменение может обновить типовые условия EMTA, служащие «рекомендуемой основой для контрактов на рублевые беспоставочные валютные форварды, валютные опционы и кросс-валютные валютные операции». При этом курс Мосбиржи будет указан как справочный.

Как уточняет Bloomberg, до начала операции России по защите Донбасса трейдеры почти не сомневались в использовании внутреннего курса, учитывая тесную связь между ним и используемым в зарубежных банковских центрах. Но в последние месяцы стали опасаться, что местный курс завышен из-за контроля за движением капитала, а валюта резко восстановилась после «глубоких потерь» в конце февраля.

В EMTA входят Bank of America, Barclays Plc, J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank и другие организации.

«Правительство и Банк России четко дали понять, что намерены всерьез рассматривать сделки в рублях на международном рынке в качестве приоритетных. Поэтому торговля рублем будет иметь место не только в рамках организованных биржевых торгов, но и на внебиржевом рынке», — рассказал Домащенко.

Он отметил, что препятствия выхода на Мосбиржу для нерезидентов не оставляют выбора иностранным участникам в пользу использования внебиржевой торговли рублем на рынке «Форекс» через крупных иностранных дилеров. Рубль, по словам экономиста, весьма волатилен и требует обязательного наличия инструментов хеджирования от валютных рисков. Эти инструменты будут предлагать те же Goldman Sachs или JP Morgan.

«Возникает два параллельных рынка для рубля: внутренний биржевой и внебиржевой, с одной стороны, и внешний внебиржевой (форекс) — с другой. Иностранным участникам предлагают ориентироваться на котировки зарубежных дилеров, которые транслирует Refinitive», — рассказал эксперт.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин также сообщил «Известиям», что курс рубля, сложившийся на Мосбирже, — искусственный. Во-первых, потому, что нерезидентам России всё еще запрещено торговать на этой бирже и поэтому площадка, по сути дела, замкнута. Во-вторых, иностранных инвесторов, готовых покупать российские рубли на Мосбирже, тоже нет. Кроме того, спрос со стороны частных инвесторов тоже отсутствует. Помимо этого, экспортеры должны продавать 80% валютных поступлений на Московской бирже.

Поэтому курс, который мы видим на Мосбирже, может отличаться от курсов на международном рынке, добавил Звездин. По его словам, о справедливой стоимости российской нацвалюты можно будет говорить только тогда, когда в РФ будет полностью открытый рынок и всё вернется на круги своя.

Как сообщил ряд экспертов «Известиям» 8 мая, рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Решающую роль в судьбе российской нацвалюты будут играть геополитика, решения ЦБ по валютному контролю и цены на нефть. Однако в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 рубля за доллар, говорили специалисты. При этом снятие регуляторных мер может изменить ситуацию, уже в мае опустив курс до отметки 78–85 рублей.