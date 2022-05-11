В России начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет
В России с 11 мая начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет. Уже поступило свыше 2, 5 млн. заявок, сообщил в среду председатель правительства Михаил Мишустин.
31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Размер пособия зависит от дохода семьи, он составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Заявление подается в Пенсионный фонд РФ.
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