Когда же вода: Чили страдает от беспрецедентной засухи

Сильнейшая в истории засуха поразила территорию Чили. На вершинах Анд исчезли снеговые шапки, а реки Майпо и Мапочо, снабжающие водой чилийскую столицу, практически пересохли. Жители Сантьяго привыкают к нормированию воды, а фермеры со страхом смотрят на то, как бывшие зеленые пастбища превращаются в полупустыню. Прошлая зима стала для Чили самой засушливой с начала века: дефицит осадков превысил 70%. А впереди — еще более непростые времена: по прогнозам ученых, изменение климата грозит продолжением засушливых лет. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
Окрестности города Тильтиль в 50 км от Сантьяго превратились в полупустыню. Отсутствие воды приводит к массовому падежу скота
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
Озера по всей стране пересыхают, оставляя жителей без питьевой воды. По оценкам властей, ее доступность за последние 30 лет снизилась на 10–37% в разных регионах страны
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
Трубы, по которым вода шла из озера Пеньюэлас к городам Вальпараисо и Винья-дель-Мар, давно пересохли
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
В озере Пеньюэлас, снабжавшем водой Вальпараисо, один из крупнейших городов Чили, уже к началу мая осталось не больше 1% воды
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
При взгляде сверху чилийские равнины всё больше напоминают безводные пространства Марса
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
Уже сегодня ограничения подачи воды коснулись более чем 1,7 млн чилийцев
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
На дне пересохших озер осталось множество мертвых рыб
На весь экран
Фото: Getty Images/Claudio Santana
Озеро Лагуна-де-Акулео, расположенное в 60 км к югу от Сантьяго, впервые в истории страны полностью пересохло. Впрочем, по мнению экологов, причиной стало не только изменение климата, но и антропогенные факторы
На весь экран
Фото: Getty Images/Claudio Santana
Лагуна-де-Акулео превратилось в крупнейшее в окрестностях пастбище: в отсутствие травы животные вынуждены есть подсыхающие водоросли на пересохшем дне водоема
На весь экран
Фото: Getty Images/Claudio Santana
Министр гражданской инфраструктуры Чили Альфредо Моррено назвал нынешнюю засуху худшей в истории страны
На весь экран
Фото: Getty Images/Claudio Santana
На протяжении всей своей истории Чили регулярно страдала от засух, случавшихся в годы, когда в Андах зимой выпадало мало снега. Однако в этот раз череда засушливых сезонов тянется уже 13 лет подряд
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
Флор Гонзалес, живущая в окрестностях города Тильтиль, еще недавно держала 150 коз, но большинство в последние месяцы погибло из-за недостатка воды
На весь экран
Фото: Getty Images/Claudio Santana
Нормирование воды стало для чилийцев необходимой мерой в тяжелых условиях засухи
На весь экран
Фото: Getty Images/Claudio Santana
В ряде районов страны уже объявили о планах перевести сельское хозяйство на капельное орошение и отдавать предпочтение сельскохозяйственным культурам, требующим минимального полива
На весь экран
Фото: Getty Images/Marcelo Hernandez
В городском парке Сантьяго отказались от 5 га газона, чтобы сэкономить воду на его поливе. Однако это совсем не радует горожан: так окружающий пейзаж выглядит еще более пустынным
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.