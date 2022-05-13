Когда же вода: Чили страдает от беспрецедентной засухи

Сильнейшая в истории засуха поразила территорию Чили. На вершинах Анд исчезли снеговые шапки, а реки Майпо и Мапочо, снабжающие водой чилийскую столицу, практически пересохли. Жители Сантьяго привыкают к нормированию воды, а фермеры со страхом смотрят на то, как бывшие зеленые пастбища превращаются в полупустыню. Прошлая зима стала для Чили самой засушливой с начала века: дефицит осадков превысил 70%. А впереди — еще более непростые времена: по прогнозам ученых, изменение климата грозит продолжением засушливых лет. Подробности — в фотогалерее «Известий»