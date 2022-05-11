Иммунолог объяснил жесткие локдауны из-за COVID-19 в Китае

Иммунолог Николай Крючков связал введение жестких локдаунов в Китае из-за COVID-19 в том числе с низким качеством вакцин от коронавируса.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 11 мая, специалист отметил, что особенностью Китая является очень высокая плотность населения на очень ограниченной территории, что, соответственно, создает более высокие риски.

«Если где-то вспыхнет волна, пойдет неконтролируемое распространение заболевания и, даже при невысокой летальности самого вируса, количество умерших будет огромным», — пояснил иммунолог.

Он указал на то, что Китай решил обрубить эту ситуацию на корню, чтобы не рисковать миллионными потерями.

Крючков отметил, что, несмотря на жесткие меры, до сих пор нет уверенности в том, что стране удастся сдержать волну заражения и смертей.

Иммунолог добавил, что в Китае очень высок процент иммунизированного населения, но риски распространения заболевания по-прежнему крайне высоки. Крючков связал это с типом используемых вакцин, похожих по своему действию на российский «КовиВак».

«Потому жесткие локдауны и политика нулевой терпимости к коронавирусу кажутся здесь наиболее логичными», — отметил он.

По словам Крючкова, в стране сейчас также крайне высока социальная напряженность, существенную роль играет и экономическое состояние общества, которое обусловлено действующими ограничениями, потому Китаю придется решать еще и эту проблему.

«Но, по моему мнению, даже такая жесткость лучше наплевательского отношения и имитации в борьбе с инфекцией», — подчеркнул иммунолог.

В Шанхае с 28 марта действует крупнейший локдаун из-за вспышки COVID-19. В городе закрыли все организации и магазины, за исключением жизненно важных. Временно не работает общественный транспорт, передвижение автомобилей разрешено только по спецпропускам.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

Ранее в этот день стало известно, что автоконцерн Toyota Motor приостановит часть производственных линий на восьми японских заводах из-за перебоев с поставками комплектующих, в том числе чипов, из Китая, где после вспышки коронавируса был введен карантин, сообщает телеканал «360».

С 16 по 21 мая поочередно будет приостановлено производство в Мотомачи, Такаоке, Иватэ и других городах и префектурах. На этих линиях выпускаются GR Yaris, Corolla, Corolla Cross, Corolla Touring, Harrier, RAV4, Prius, Land Cruiser Prado и другие модели.

План производства на май из-за простоя сократят с 750 тыс. единиц машин до 700 тысяч, отмечает сайт aif.ru.

В конце апреля власти китайской столицы Пекин приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ростом заболеваемостью COVID-19.

3 апреля на востоке Китая в городе Сучжоу обнаружили новый подвариант «Омикрон»-штамма коронавируса. Его обозначили как BA.1.1.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.