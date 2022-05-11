Три постройки уничтожены ландшафтным пожаром в Оренбургской области

Ландшафтный пожар несколько дней тушили вблизи хутора Степновского в Оренбургской области. Огонь уничтожил два садовых домика и одну хозяйственную постройку.

Сообщение о пожаре поступило утром 7 мая. Пожарные и техника были направлены в район второго квартала Комсомольского участкового лесничества. Огонь добрался до хутора, где уничтожил три постройки. Тушение осложнялось сильным ветром. Локализовать горение удалось лишь к вечеру 9 мая, а ликвидировать — 10 мая. Об этом пишет 56orb.ru.

В тушении участвовали свыше 190 сотрудников МЧС. Помимо спецтехники специалисты задействовали пожарный поезд.

Ранее в этот день сообщалось о ликвидации лесного пожара в заповеднике в Башкирии. Огонь прошел площадь 15 га.