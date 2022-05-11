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МЧС спасло от пожаров 1,5 тыс. жилых домов в Курганской области

Лесной пожар ликвидировали в заповеднике в Башкортостане

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МЧС сообщило о ликвидации лесного пожара в заповеднике в Башкортостане. Площадь горения составила 15 га.

Возгорание на склоне горы Малый Ямантау в Бурзянском районе было зафиксировано вечером 9 мая. Огонь распространялся из-за сильного ветра. Спасатели уточнили, что пожар не угрожал ближайшему населенному пункту — селу Айгир. Локализовать возгорание удалось 10 мая. О полной ликвидации горения в МЧС сообщили 11 мая, пишет «МедиаКорСеть».

Глава республики Радий Хабиров поручил контролировать ситуацию с пожаром.

В Курганской области сотрудники МЧС предотвратили распространение лесных пожаров на 1,5 тыс. жилых домов. 10 мая в регионе наблюдалась сложная обстановка из-за ветра до 30 м/с. Огонь распространялся на большие расстояния, угроза существовала в 10 населенных пунктах.

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