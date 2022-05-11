Цены на пшеницу в мире почти достигли $400 за тонну

Цены на продовольственную пшеницу в среду, 11 мая, почти добрались до отметки $400 за 1 т на товарно-сырьевой бирже Чикаго.

Так, 10 мая котировки фьючерсов на это зерно дошли на этой торговой площадке до $396 за 1 т. Они выросли на 2% по отношению к предыдущему дню.

Котировки начали повышаться с конца апреля — начала мая на фоне сообщений из Индии: там один из крупнейших производителей зерна заявил об ограничении экспорта. Стране угрожает засуха, поэтому она ждет резкого сокращения урожая — возможно, он будет самым низким за последние пять лет.

Мировые цены на пшеницу растут, основные причины происходящего — геополитическая обстановка и засуха в Индии, сказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Можно предположить, что на фоне агроклиматических причин стоимость всех ресурсов продовольственного рынка в мире будет повышаться, добавил он. Речь идет, например, о кормах для животных, продукции животноводов и так далее.

«Но на РФ эти причины не будут оказывать существенного влияния: действуют экспортная пошлина, а также квота на вывоз зерна, что не позволяет ценам расти. Плюс отечественную пшеницу на мировом рынке продают с дисконтом — покупатели таким образом страхуют свои риски. Поэтому внутри России сохранится стабильность», — рассказал эксперт.

По его словам, в мире цены на продукцию АПК и продовольствие будут расти. Особенно это коснется развивающихся стран, которые закупают продукцию на глобальном рынке.

Стоимость продовольственной пшеницы начала резко расти в феврале — 14 числа она стоила $260 за 1 т.

В первой декаде марта цены на пшеницу опустились с максимумов, но все же вдвое превышали средние значения за прошлое десятилетие, писали «Известия» 23 марта. Среди причин указывалась неопределенность ситуации на фоне спецоперации Москвы в Донбассе — Россия и Украина вместе обеспечивали около 40% мирового экспорта этого злака, — а также прогнозы о плохом урожае в двух других крупнейших зерновых державах — США и Китае. Также отмечалось, что запредельные цены на нефть неизбежно оборачиваюются высокой стоимостью горюче-смазочных материалов для крестьян всего мира.