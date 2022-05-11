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Врач назвал способ снять головную боль без лекарств

Невропатолог Орлов: избавиться от головной боли без таблеток можно с помощью массажа ушей
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Фото: depositphotos.com
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Облегчить головную боль можно не только с помощью медикаментов. Об этом в среду, 11 мая, рассказал врач-невропатолог Игорь Орлов. ​​​​​

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«Причиной головной боли нередко становится нарушение кровоснабжения мозга. В этом случае пациентам обычно советуют принимать лекарственные препараты, улучшающие кровоток, но существуют и дополнительные способы помочь организму», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, одним из таких способов является массаж ушей. Необходимо полностью закрыть ушные раковины ладонями, слегка надавить и и совершать медленные движения — эти манипуляции создадут повышенное давление, что, в свою очередь, будет полезно для кровообращения. Однако, предупреждает Орлов, важно соблюдать осторожность и при малейшем дискомфорте прекратить процедуру.

Кроме того, врач порекомендовал использовать специальные масла, чтобы наладить кровоснабжение мозга. Так, можно закапать несколько капель камфорного масла в ушную раковину, а затем вставить ватный тампон — турунду.

Днем ранее терапевт Оксана Хамицева рассказала о том, что головная боль после приема пищи может быть признаком нарушения функции поджелудочной железы. По словам специалистки, в этом случае частый прием анальгетиков лишь усугубит ситуацию

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