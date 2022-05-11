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Эксперты предупредили об опасности покупки ключей установки Windows с рук

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В интернете появилось большое количество предложений о покупке якобы лицензионной версии Windows 10 стоимостью до 3 тыс. рублей.

Это связано с тем, что Microsoft приостановила свою деятельность в России, а цены на «коробочные» версии выросли в разы — если до ухода компании они стоили в среднем 10 тысяч рублей, то теперь официальные партнеры американского бренда продают их за 29-30 тыс. Однако эксперты не рекомендуют покупать продукт по низкой цене.

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В подавляющем большинстве случаев через площадки объявлений продают OEM-ключи (от англ. original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования — Ред.), которые Microsoft предоставляет производителям или сборщикам компьютерной техники по ценам, значительно ниже рыночных.

Данной схемой пользуются и недобросовестные продавцы, которые выдают себя за сборщиков, приобретают за бесценок коды активации, а затем перепродают на различных площадках с большой выгодой для себя, но при этом со значительной скидкой по сравнению с полной рыночной ценой, подчеркнул операционный директор Департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин.

«Основным минусом OEM-ключей является их привязка к конфигурации оборудования, что не позволит при необходимости перенести их на другое устройство», — объяснил Калугин.

Покупая подобные коды активации Windows не у официальных продавцов, пользователи рискуют в любой момент потерять лицензию на своих ПК при массовой блокировке Microsoft таких ключей, выданных определенному производителю оборудования, предупредил архитектор проектов в компании R-Vision Николай Юрченко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оконная драма: чем грозит покупка ключей установки Windows с рук

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