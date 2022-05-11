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За год предложение дешевых апартаментов в Москве выросло в 15 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Предложение апартаментов в новостройках массового сегмента и бизнес-класса Москвы выросло в 15 раз за последний год. Об этом в среду, 11 мая, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

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Общее число доступных к приобретению жилищных объектов составило 4,7 тыс. помещений. Средняя стоимость — 4,5 млн рублей.

Специалисты отметили значительное увеличение доли сегмента «эконом». Так, в I квартале 2022 года 11% помещений, выставленных на продажу, представляли собой апартаменты данного класса. Для сравнения, в 2021 году речь шла об 1%.

Согласно полученной информации, еще год назад застройщики реализовывали около двух проектов эконом-класса, в которых было несколько десятков апартаментов, сейчас количество таких комплексов возросло до девяти.

Также возросла стоимость апартаментов в комплексах эконом-класса. Квадратный метр подорожал на 24%: с 215 тыс. рублей в I квартале 2021 года до 266 тыс. рублей за кв. м в I квартале 2022 года.

Аналитики добавили, что спрос на бюджетное жилье будет неизменно увеличиваться в условиях сокращения доходов населения, а также роста себестоимости строительства. С точки зрения инвестиций, вложение в доступные лоты для последующей реализации в аренду становится всё более выгодным и безопасным.

«На рынке есть покупатели, которые готовы вкладываться в максимально экономичный продукт. Если они приобретают такой апартамент для себя, то рассчитывают использовать его фактически как спальное место, и причем непродолжительное время», — пояснила управляющий партнера компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее, 6 мая, исследование компании Циан выявило падение спроса на новостройки в столице. По данным аналитиков, активность покупателей вернулась к уровню первой половины 2017 года. Такие изменения связывают с нестабильной ситуацией на рынке труда и ростом цен на недвижимость. Введение льготной ипотеки незначительно повлияло на динамику продаж.

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