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Корреспондент «Известий» показал кадры из пыточной камеры националистов в ЛНР

Военкор «Известий» показал кадры из пыточной камеры, где украинские националисты удерживали людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков показал кадры из пыточной камеры, которую украинские националисты оборудовали в подвале одного из домов в селе Крымское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

По словам местных жителей, сразу после освобождения Крымского в этом подвале нашли много следов крови. Оказалось, что подвал украинские националисты использовали в качестве пыточной камеры.

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По утверждению местных жителей, в темном и холодном подвальном помещении удерживали в плену людей, которые поддерживали Россию.

Ранее в этот день Кильдибеков побывал в селе Крымское в месте, где раньше находились позиции украинских вооруженных формирований. Он рассказал, что украинские военные организовали свои позиции в здании туберкулезного диспансера. Националисты выгнали всех пациентов и врачей и оборудовали в здании тренировочный зал и установили вооружение.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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