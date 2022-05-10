Военкор «Известий» показал брошенные украинскими военными позиции в Крымском

Корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков побывал в селе Крымское в Луганской Народной Республике (ЛНР) в месте, где раньше находились позиции украинских вооруженных формирований.

Кильдибеков изучил, как устроены окопы украинских военных. В импровизированных казармах разбросаны вещи, видно, что бойцы ВСУ спешно покидали свои позиции. В помещениях осталось и дорогое вооружение.

Украинские военные организовали свои позиции в здании туберкулезного диспансера. Националисты выгнали всех пациентов и врачей и оборудовали в здании тренировочный зал и установили вооружение.

В гараже украинские военные организовали склад боеприпасов с большим количеством снарядов для гаубиц 122 миллиметра. Рядом лежит множество пустых ящиков с боекомплектами, которые украинские националисты запускали в сторону населенных пунктов Славяно-Сербского района. При отступлении бойцы ВСУ бросили огромную часть боеприпасов. Сейчас этот боекомплект используется против украинской армии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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