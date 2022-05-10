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Глава Херсонской области разоблачил ряд украинских фейков

Глава Херсонской области Сальдо разоблачил ряд украинских фейковов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо разоблачил ряд украинских фейковых новостей в ходе обращения к гражданам 10 мая.

Так, он опроверг «приказ коменданта» о том, что квартиры уехавших людей будут использоваться для прибывших граждан, подчеркнув, что вся официальная информация будет размещаться в Telegram-канале военно-гражданской администрации. Сальдо пообещал, что лично будет их комментировать для убедительности.

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«Для всех жителей Херсона — и для тех, кто остался, и для тех, кто уехал и обязательно вернется, — информация официально следующая: будет всё сделано для того, чтобы ваше имущество осталось нетронутым», — заверил он.

Помимо этого, глава администрации призвал граждан обращаться в комендатуру в случае выявления попыток мародерства и посягательств на бизнес.

Также он раскритиковал информацию о том, что для празднования Дня Победы в Херсон «привезли людей из Крыма и других регионов», объяснив это тем, все празднования были абсолютно искренними и проходили с участием местного населения во всех населенных пунктах области.

Кроме того, глава администрации опроверг новости о мобилизации в российскую армию из числа херсонцев и решение «выпускать заключенных». Глава администрации подчеркнул, что все места заключений работают в штатном режиме и о том, чтобы «выпускать преступников на свободу» речи не идет.

Сальдо также подчеркнул, что все те, кто распространяют фейковую информацию, будет привлечены к уголовной ответственности за мошенничество с официальными документами. Он уточнил, что на данный момент задержаны уже два человека.

Днем ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «Чума нацизма» — фейки, на сегодняшний день вновь распространились по всему миру. Она пояснила, что в интернете сейчас стремительно растет количество фейковой информации.

С момента начала спецоперации Лига занимается мониторингом фейков, дезинформации, лжи о России, русских, военнослужащих, уже выявлено более 8 млн фейков на данный момент, более 200 тыс. из них связаны с темой и Дня Победы, и «Бессмертного полка».

Отмечается, что за прошедшие две недели Лига безопасного интернета во время мониторинга этой ситуации выявила не только поддельной информации в Сети, но и призывы к различным провокациям.

Мизулина уверена, больше всего фейки распространяется с территорий Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Нидерландов. При этом Мизулина отметила, что Россия также грешит этим.

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