Знаменитый портрет Монро продан на аукционе за рекордные $195 млн

Портрет Мэрилин Монро продан на аукционе Christie's за рекордные $195 млн. Картину написал Уорхол через два года после смерти актрисы. Полотно выставлялось в Нью-Йорке, Лондоне и Париже и уже давно считается символом американского поп-арта. Итоговая цена портрета почти совпала с ожиданиями экспертов, передает телеканал «Известия». Работа стала самым дорогим произведением искусства США XX века. Сообщается, что средства от продажи получит благотворительный фонд, который занимается помощью детям.

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