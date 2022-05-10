Молдавия через ООН призвала к выводу военных РФ из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что республика через ООН призывает к выводу военных России с территории Приднестровья для мирного решения конфликта.

«Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, который контролируется непризнанным режимом», — сказала она в понедельник, 9 мая.

По ее словам, то, что в резолюциях ООН до сих пор присутствует проблема вывода российских войск, позволяет сохранять тему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества. Гаврилица также подчеркнула необходимость мирного решения конфликта в регионе.

16 марта президент Молдавии Майя Санду в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом указала на то, что Россия должна вывести войска с территории Приднестровья.

Как прокомментировала слова Санду директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина «Известиям», вывод российских миротворческих сил из Приднестровья приведет к катастрофическим последствиям для Молдавии. Как подчеркнула эксперт, на протяжении 30 лет присутствие российских военнослужащих в Приднестровье обеспечивало мир и безопасность в регионе.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.