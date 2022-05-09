Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушная часть парада в Москве в честь 77-й годовщины Дня Победы отменена в связи с нелетной погодой. Об этом 9 мая «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этот день над столицей должны были пролететь «самолет Судного дня» Ил-80, самолеты МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57. По данным Министерства обороны РФ, авиационную часть парада составили бы 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.