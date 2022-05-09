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В Южно-Сахалинске назовут улицу в честь первого главы ДНР

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Фото: Global Look Press/Alexander Rekun
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В честь первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко назовут улицу в Южно-Сахалинске. Об этом рассказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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«В День Победы мы чтим память настоящих патриотов своего Отечества. Это и заслуженные ветераны, отстоявшие свободу нашей страны от нацистских захватчиков, и современные герои, которые с оружием в руках защищают независимость Родины. Одним из таких был Александр Захарченко – <...> генерал-майор и герой России», – отметил губернатор в своем Telegram-канале в понедельник, 9 мая.

Множество обращений по этому поводу поступало ранее от общественных и ветеранских организаций Сахалинской области, подчеркнул глава региона. Отмечается, что улица в честь героя будет названа в строящемся жилом квартале «Уюн».

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Накануне главой ДНР были подписаны Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. 22 февраля президент России Владимир Путин назвал это «прямым политическим убийством».

В июне 2019 года МВД ДНР заявило, что к убийствам Захарченко и командира подразделения ополченцев «Спарта» Арсена Павлова (он же Моторола) причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Байдала (Швед) и Сергей Моторин.

В июле 2020 года сообщалось, что СБУ задержала Байдалу по подозрению в совершении преступления по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами группой лиц.

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