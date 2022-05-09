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Парад Победы в Москве. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в понедельник, 9 мая, в Москве. В нем принимают участие около 11 тыс. военных, задействованы 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов.

Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимать парад — министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Одной из особенностей этого парада станет участие в механизированной колонне парадного расчета участников специальной военной операции на Украине на боевой технике.

Завершится парад пролетом авиации. В небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь», воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет праздничный салют, к которому привлекут более 70 самоходных пусковых установок. Будет использовано более 11 тыс. фейерверочных изделий. Салют начнется в 22:00.

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