США вводят санкции против руководства Сбербанка, Газпромбанка, а также трех телеканалов

Соединенные Штаты приняли решение о введении санкций против НТВ, Первого канала и «России 1», а также восьми руководителей Сбербанка и руководства Газпромбанка.

Запрет коснется предоставления оборудования, а также возможности американских компаний размещать рекламу. Об этом сообщил в воскресенье, 8 мая, представитель администрации США высокого ранга, выступая на телефонном брифинге.

«Сегодня мы также объявляем, что американские доллары за рекламу, вещательные технологии, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут предоставляться трем наиболее популярным государственным или контролируемым государством российским телеканалам», — заявил чиновник.

Представитель администрации добавил, что ограничения коснутся и приобретения ими осветительного, серверного оборудования, программного обеспечения. При этом он признал, что Россия сможет производить всё вышеперечисленное самостоятельно, но цель санкций в том, чтобы создать Москве трудности.

Затронули санкции также руководство Сбербанка и Газпромбанка.

«Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком. Мы сигнализируем о том, что Газпромбанк не является безопасным местом, и поэтому мы вводим санкции против некоторых их топ-менеджеров... чтобы создать пугающий эффект», — отметил представитель Белого дома. Санкции затрагивают 27 топ-менеджеров банка.

Под ограничительные меры попал и Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний.

29 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства Запада фактически развязали полномасштабную экономическую войну против России.

Власти РФ приняли уже несколько пакетов мер поддержки экономики. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что западный блицкриг с целью развалить российскую экономику провалился.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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