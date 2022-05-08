Прямой эфир
Сюжет:

Путин поздравил лидеров ряда стран, ДНР и ЛНР с 77-й годовщиной Победы

Путин в поздравлении с 77-й годовщиной Победы призвал не допустить возрождения нацизма
0
putin
Фото: Global Look Press/EMERCOM of Russia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины.

Подвиг твой бессмертен: как у Кремлевской стены появилась Могила Неизвестного Солдата
История главного военного мемориала страны

В послании глава государства призвал не допустить возрождения нацизма и сохранить правду о событиях военных лет.

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — приводится отрывок поздравления на сайте Кремля 8 мая.

Российский лидер отметил, что в этот день мы отдаем дань уважения воинам и труженикам тыла, сокрушившим нацизм.

Кроме того, Путин в поздравлениях, отправленных главам ЛНР и ДНР, подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в спецоперации, «сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», как и наши предки.

«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что частицы Вечного огня из Александровского сада в Москве были доставлены в 12 государств представителями Народного фронта. Мероприятия по их передаче состоялись в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также в ДНР и ЛНР.

9 мая в России пройдут парады в 28 городах. По информации Минобороны, в них будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для организации праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022