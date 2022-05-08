Путин поздравил лидеров ряда стран, ДНР и ЛНР с 77-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины.

В послании глава государства призвал не допустить возрождения нацизма и сохранить правду о событиях военных лет.

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — приводится отрывок поздравления на сайте Кремля 8 мая.

Российский лидер отметил, что в этот день мы отдаем дань уважения воинам и труженикам тыла, сокрушившим нацизм.

Кроме того, Путин в поздравлениях, отправленных главам ЛНР и ДНР, подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в спецоперации, «сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», как и наши предки.

«В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что частицы Вечного огня из Александровского сада в Москве были доставлены в 12 государств представителями Народного фронта. Мероприятия по их передаче состоялись в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также в ДНР и ЛНР.

9 мая в России пройдут парады в 28 городах. По информации Минобороны, в них будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для организации праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.