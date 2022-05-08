Установлена личность погибшей в ДТП с электричкой в Подмосковье

В ДТП на железнодорожном переезде в подмосковной Ивантеевке, произошедшем накануне, 7 мая, погибла 18-летняя девушка. По данным «Известий», вместе с ней в машине находились еще три человека, они получили серьезные травмы.

ДТП произошло в темное время суток. Автомобиль выехал на ж/д пути, игнорируя запрещающие сигналы и звуковые предупреждения электрички.

Раненые госпитализированы с переломами, сотрясениями и другими травмами разной степени тяжести.