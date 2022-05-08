NYT рассказала о давлении США на Тайвань для противостояния КНР

По данным газеты The New York Times, США вынуждают Тайвань покупать оружие, подходящее для противостояния с Китаем. Вашингтон оценивает оборонные возможности острова для ведения боевых действий с крупным противником. США отказывают Тайваню в покупке вооружений, которые не подойдут для отражения возможной агрессии КНР. Тайбэй заявил, что будет искать альтернативные пути для получения нужных видов вооружений, передает телеканал «Известия».

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