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NYT рассказала о давлении США на Тайвань для противостояния КНР

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По данным газеты The New York Times, США вынуждают Тайвань покупать оружие, подходящее для противостояния с Китаем. Вашингтон оценивает оборонные возможности острова для ведения боевых действий с крупным противником. США отказывают Тайваню в покупке вооружений, которые не подойдут для отражения возможной агрессии КНР. Тайбэй заявил, что будет искать альтернативные пути для получения нужных видов вооружений, передает телеканал «Известия».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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