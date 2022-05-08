Прямой эфир
Общество
Скворцова сообщила о сроках испытания вакцины «Конвасэл» для лиц от 60 лет
Мир
ЦРУ отвергло сдерживающий фактор России в вопросе расширения НАТО
Мир
На Западе назвали Калининград подрывающим силы НАТО авианосцем
Общество
Путин поручил оказать всю необходимую помощь близким погибших при пожарах
Мир
Портретами участников ВОВ заменят все рекламные баннеры в Северной Осетии
Спорт
Боец MMA Семенов назвал фаворита боя Мейвезера против Мура
Общество
Губернатор Иркутской области объявил режим ЧС в регионе
Мир
В Берлине объяснили решение о запрете украинского флага 8 и 9 мая
Туризм
Ростуризм опроверг массовую отмену россиянами бронирований в отелях Крыма
Экономика
«Газпром» разъяснил клиентам в Европе процесс оплаты газа в рублях
Мир
В Турции заявили о способных покрывать 45 лет мировые потребности запасах газа

The Telegraph упрекнула Эр-Рияд в нежелании увеличивать добычу нефти

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия может подтолкнуть мир к рецессии и усугубить мировые проблемы, если не увеличит добычу нефти. С такой критикой Эр-Рияда выступила британская газета The Telegraph 7 мая.

Погрешность изменения: почему ОПЕК+ наращивает объемы нефтедобычи
И как это повлияет на цену черного золота

«Увеличивая производство, Саудовская Аравия могла бы легко снизить давление как на предложение, так и на цены, и тем самым помочь ослабить кризис стоимости жизни, который сейчас сеет хаос в мировой экономике... Эр-Рияду нужно подумать еще раз, потому что, не говоря уже о неудачных геополитических сигналах, которые он посылает своим бездействием, если такие цены будут сохраняться намного дольше, они подтолкнут мир к рецессии. В таких условиях спрос резко упадет, а цены рухнут», — высказался автор статьи.

Причиной нежелания Саудовской Аравии «помогать» западным партнерам статья называет возрастающую неприязнь королевского дома к Америки из-за позиции Белого дома по ситуации с убитым в 2018 году журналистом Джамалем Хашокджи. В результате Эр-Рияд не присоединяется к санкциям против России и переориентирует поставки своей нефти на Китай и Индию, отмечает The Telegraph

«Если проблема, по сути, в неспособности Байдена как бы поцеловать перстень, то ему нужно меняться и начинать восстанавливать мосты», — заключил автор статьи.

20 апреля The Wall Street Journal сообщила о том, что разногласия между Вашингтоном и Эр-Риядом достигли пика. Это произошло из-за недовольства Америки позицией саудитов по правам человека, а также разногласиям по объемам добычи арабской нефти.

19 апреля обозреватель Rai Al Youm Халид аль-Джауси сообщил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене. Он отметил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел за несколько дней телефонные переговоры с главами России и Китая. Кроме того, он подчеркнул, что Саудовская Аравия не стала увеличивать добычу нефти и снижать цены на нефть при беспрецедентном росте цен на бензин в США.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022