The Telegraph упрекнула Эр-Рияд в нежелании увеличивать добычу нефти

Саудовская Аравия может подтолкнуть мир к рецессии и усугубить мировые проблемы, если не увеличит добычу нефти. С такой критикой Эр-Рияда выступила британская газета The Telegraph 7 мая.

«Увеличивая производство, Саудовская Аравия могла бы легко снизить давление как на предложение, так и на цены, и тем самым помочь ослабить кризис стоимости жизни, который сейчас сеет хаос в мировой экономике... Эр-Рияду нужно подумать еще раз, потому что, не говоря уже о неудачных геополитических сигналах, которые он посылает своим бездействием, если такие цены будут сохраняться намного дольше, они подтолкнут мир к рецессии. В таких условиях спрос резко упадет, а цены рухнут», — высказался автор статьи.

Причиной нежелания Саудовской Аравии «помогать» западным партнерам статья называет возрастающую неприязнь королевского дома к Америки из-за позиции Белого дома по ситуации с убитым в 2018 году журналистом Джамалем Хашокджи. В результате Эр-Рияд не присоединяется к санкциям против России и переориентирует поставки своей нефти на Китай и Индию, отмечает The Telegraph

«Если проблема, по сути, в неспособности Байдена как бы поцеловать перстень, то ему нужно меняться и начинать восстанавливать мосты», — заключил автор статьи.

20 апреля The Wall Street Journal сообщила о том, что разногласия между Вашингтоном и Эр-Риядом достигли пика. Это произошло из-за недовольства Америки позицией саудитов по правам человека, а также разногласиям по объемам добычи арабской нефти.

19 апреля обозреватель Rai Al Youm Халид аль-Джауси сообщил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от Соединенных Штатов и примкнуть к России и Китаю на фоне снижения американского влияния на мировой арене. Он отметил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел за несколько дней телефонные переговоры с главами России и Китая. Кроме того, он подчеркнул, что Саудовская Аравия не стала увеличивать добычу нефти и снижать цены на нефть при беспрецедентном росте цен на бензин в США.