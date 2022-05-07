ВС РФ уничтожили украинский Су-27 и катер «Станислав» в районе острова Змеиный

Оперативно-тактической и армейской авиацией России в районе острова Змеиный сбит в воздухе украинский истребитель Су-27. Об этом сообщил в субботу, 7 мая, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2», — сказал Конашенков на брифинге.

Помимо этого в районе острова в Черном море уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав».

Также ранее в субботу в Минобороны сообщали, что оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Всего за день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 26 военных объектов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».