Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались организовать контратаку в селе Воеводовка в районе Северодонецка, но попали в окружение. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«В Воеводовке со стороны украинских боевиков была попытка контрнаступления, закончилась плачевно. Оставив на поле боя множество двухсотых вояки откатились к своим позициям. По сути, все боевики, подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы, у них есть выбор — либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться и остаться в живых», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник добавил, что штурм города продолжается, в микрорайонах Северодонецка идут стрелковые бои. Также боевые действия ведутся в треугольнике Северодонецк–Лисичанск–Рубежное. Воздушно-космические силы России (ВКС) наносят точные удары по креплениям и позициям украинских боевиков. По данным посла ЛНР, уничтожены артиллерийские и минометные батареи, которые вели обстрелы Северодонецка, Рубежного, Кременной и ближних населенных пунктов.

«Много разбитой техники, много погибших боевиков вооруженных формирований Украины», — проинформировал Мирошник.

Ранее в субботу сообщалось, что во время контрнаступления украинская сторона понесла существенные потери как в числе живой силы, так и военной техники. Одного из украинских военнослужащих удалось взять в плен. Он раскрыл координаты командного пункта управления в районе Воеводовки, что позволило ликвидировать объект.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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